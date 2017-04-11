萬安40號演習13日登場 高鐵聯外接駁暫停

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萬安40號演習將在13日登場，高鐵公司今天表示，屆時高鐵苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站的聯外接駁公車及排班計程車等，將配合交通管制暫停行駛。

萬安40號演習將在13日下午1時30分至2時登場，台灣高鐵公司表示，中部地區的高鐵站，包含苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站的聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

台灣高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，敬請前往高鐵苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站搭車之旅客提前到站，避免延誤既定行程。

高鐵公司提醒，13日下午1時30分至2時演習時段到離站的旅客，請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。1060411

(中央社)