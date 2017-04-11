蕃茄黑了，孩子的希望亮了

圖：善導書院提供

「蕃茄紅了，醫生的臉就綠了」這句令人耳熟能詳的廣告詞，放在偏鄉孩子身上，卻是「蕃茄黑了」才是賣點，因為善導書院弱勢孩子種下了時下最夯的黑蕃茄。

位於屏東縣高樹鄉的善導書院，讓高樹地區的單親、隔代教養、新住民家庭等弱勢孩子們有第二個家。創辦人陳文靜以「陪伴教育」為理念，「培育弱勢不再弱勢」為職志，創立書院。為了讓孩子們「弱勢不再世襲」，除了關照學業、品德教育，更在培養孩子「手心向下」的觀念，不是以弱勢乞憐，而是要懂得給予和付出，從小就要學習照顧家中的爺爺奶奶等長輩，參與家事。

圖：善導書院提供

善導書院教導孩子要有骨氣，要有一技之長，院長陳文靜以身作則，帶著孩子種菜、除草、種鳳梨、做鳳梨酥、種蕃茄。早早讓孩子參與農事，對水果之鄉的高樹孩子來說，應是稀鬆平常之事，但現代孩子不是王子公主，卻是有著王子公主病或是暴戾之氣，於是陳文靜院長想方設法蓋溫室，以無毒安全栽培蕃茄、水果玉米，讓孩子親近土地，學習栽種、採果，做鳳梨酥、烹飪等。孩子們從小就學習訓練，陳文靜自豪的說：「當孩子到了國高中，別的孩子還是驚慌失措的菜鳥生手，善導書院出去的孩子就已經可以神色自若的當助教了。」

五色番茄的種植，是善導書院自給自足的其中一個項目，巧克力蕃茄、玉女蕃茄、黑櫻桃蕃茄、綠蕃茄、羅馬蕃茄及牛蕃茄等不同品種的蕃茄，讓善導書院的大大小小師生捲袖種起一棵棵的希望。種植過程中，大人帶著小孩從整地、蓋黑布、種苗、施肥、剪枝等，孩子們親自參與每一個過程，如今，蕃茄甜美的果實讓孩子們綻出笑容，但是綠蕃茄沒種起來，玉女蕃茄卻供過於求。蕃茄盛產應該歡喜，但卻有孩子天真的問：為什麼我們的玉女蕃茄賣不掉？親愛的孩子，因為很多人還不知道你們種出了好甜好好吃的玉女蕃茄啊！

善導書院的孩子們於是呼籲：讓蔡總統搶著吃的巧克力蕃茄，我們有種。花青素含量高的黑櫻桃蕃茄，我們也有，當然，還有歐式風味的羅馬蕃茄，也是令人耳目一新的品種，而牛蕃茄和玉女蕃茄正盛產，還在等待大家品嘗。

偏鄉孩子原生弱勢，善導書院卻要以品質、創新，愛地球的安心蔬果締造生命的奇蹟，關心這群孩子、想品嚐孩子們用心栽種的蕃茄，請洽善導書院08-7916331。善導書院網址：https://www.sdsy.org.tw/

(中時電子報)