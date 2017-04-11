轉戰北市可能？ 朱立倫：做好現在工作
媒體民調出爐，結果顯示，若台北市長選舉由柯文哲與朱立倫對決，兩人實力在伯仲之間。對此，新北市長朱立倫表示，身為新北市長會做好新北市政，不管是柯市長還是賴市長，做好本分的市政工作，就是對市民負責。
朱立倫認為，雙北市目前最需要一起爭取各重大建設，不管是環狀線的二期北環南環、萬大中和樹林線的二期、民生汐止線，另外水利建設新店溪上游的整治，一直到專管建設，都事關雙北市民，做好市政就是奠定未來最好的基礎。
至於是否轉戰北市，朱立倫強調，他做新北市長、柯做台北市長、賴市長當台南市長，每一位市長爭取自己縣市的建設，做好市政工作是對市民最好的負責。
(中時)
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