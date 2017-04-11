轉戰北市可能？ 朱立倫：做好現在工作

新北市長朱立倫表示會做好現在工作。（葉德正攝）

媒體民調出爐，結果顯示，若台北市長選舉由柯文哲與朱立倫對決，兩人實力在伯仲之間。對此，新北市長朱立倫表示，身為新北市長會做好新北市政，不管是柯市長還是賴市長，做好本分的市政工作，就是對市民負責。

朱立倫認為，雙北市目前最需要一起爭取各重大建設，不管是環狀線的二期北環南環、萬大中和樹林線的二期、民生汐止線，另外水利建設新店溪上游的整治，一直到專管建設，都事關雙北市民，做好市政就是奠定未來最好的基礎。

至於是否轉戰北市，朱立倫強調，他做新北市長、柯做台北市長、賴市長當台南市長，每一位市長爭取自己縣市的建設，做好市政工作是對市民最好的負責。

(中時)