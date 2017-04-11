特斯拉超越通用 成美市值汽車製造商一哥
特斯拉汽車公司（Tesla Motors）今天超越通用汽車公司（General Motors），成為美國市場資本最大的汽車製造商。
台北時間11日凌晨1時20分，紐約股市特斯拉股價勁揚3.0%至311.74美元，市場價值達514.3億美元，超出通用市值約10億美元。成立109年的通用去年車輛銷售量為特斯拉將近120倍。
派傑公司（Piper Jaffray）將特斯拉股價目標上修至368美元並形容這家電動車製造商對華爾街的救世主般魅力後，特斯拉股價近期狂飆。
「超越我們曾評等過的任何股票，特斯拉是引起（市場）樂觀、自由、挑戰，及其他情緒的主人，依我們的看法，這是其他公司無法複製的。」派傑公司在投資建議報告中將特斯拉列為「加碼」。
特斯拉股價飆漲反映市場廣泛的信念，即矽谷公司體現產業未來，且較傳統業者更能掌握科技，這些科技將能挹注駕駛更多自主性功能。
特斯拉去年生產84000輛車，營收達70億美元。相較之下，通用去年製造1000萬輛車，營收達1660億美元。
對於市值增長，特斯拉不願置評。（譯者：中央社徐睿承）1060411
(中央社)
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