研究新發現 中醫降低高血壓失智症風險

我要評比

台灣80歲以上老人每5人就有1位失智者，大林慈濟醫院中醫部研究證實，中醫治療確實能有效預防高血壓病人發生失智症的可能，這項研究已獲國際知名醫學期刊的刊登。

大林慈濟醫院今天表示，這項研究由醫院中醫部陳昆豪醫師等人，以台灣健保資料庫做回溯性世代分析，篩選1998年至2007年間14萬3000多名高血壓病人，追蹤15年後，發現除西醫治療外，同時接受中醫治療病人，有較低的失智症發生率。

而且，研究顯示降低失智症的風險與更早期和更長時間的中醫治療有關，尤其接受中醫治療超過半年者表現更好，機率可降至65％，同時明顯降低失智症風險。

陳昆豪表示，以中醫觀點，老年人腎精虛衰，而高血壓常為肝腎陰虛、肝陽上亢等，伴隨頭暈目眩、頭痛口乾等症狀，腦部也易有痰濁血瘀積滯，而逐漸造成失智。

治療時，應根據每位病人不同的寒、熱、虛、實體質，來調配不同的藥物與穴位治療，增進療效並避免副作用。

陳昆豪指出，早期國內外研究也顯示，許多中醫藥方與針灸療法有助於提升失智症患者的認知與日常生活功能，延緩疾病惡化，且根據臨床觀察，越早期接受中藥和針灸治療者，改善效果更顯著。

陳昆豪說，常用中醫藥方中，加味逍遙散、丹參、川牛膝、葛根、決明子等，與降低失智症風險有顯著相關性，而這些藥物也多被認為具有保護腦神經作用，但使用上應經由專業中醫師評估與調理。

針灸治療方面，則以百會穴、四神聰穴、耳神門穴、內分泌穴等穴位為主，可幫助益智醒腦，延緩記憶力衰退。

陳昆豪呼籲，高血壓、高血糖、高血脂都是失智症的危險因子，有這三高中任一項的病人，得到失智症風險比一般人更高，建議應提早接受治療，並配合中醫調理。

另外，平時可多按壓上述4個穴位，加上動腦筋持續學習，多與人群互動，每天規律運動、多攝取各種蔬果、睡眠充足及避免抽菸少喝酒，均有助於預防失智症的發生。1060411

(中央社)