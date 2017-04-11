NBA》韋少先拿單周最佳 MVP還要等等等

我要評比

韋斯布魯克(左起)先拿下上周西區最佳殊榮，例行賽MVP則還要等等等了。(美聯社資料照)

雷霆上周拿下3勝1敗戰績，韋斯布魯克改寫了55年的NBA紀錄，11日先拿到上周西區最佳殊榮，至於例行賽MVP恐怕還要等等等等等了。

韋少上周場均32.5分(西區第二)、12.5籃板(聯盟第三)、10.3助攻(聯盟第三)。10日與金塊之戰繳出50分、16籃板、10助攻，而且還投進大號三分絕殺球，阻斷了金塊最後一線季後賽生機。這是韋少本季第42次大三元，第3次50分以上的超級大三元，改寫大O在1961-62球季所創的單季最多次大三元紀錄。

溜馬上周3戰全勝，保羅喬治場均31.7分、9籃板，投籃命中率57.4%，幫助溜馬保住闖進季後賽的機會，5日與暴龍之戰攻下35分、10籃板，帶領球隊克服落後19分的劣勢完成逆轉勝。

(中時電子報)