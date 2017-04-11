台大宅王狠殺女友，二審改判21年6月。(資料照,王錦河攝)

震驚社會的「台大宅王」張彥文狠殺林姓女友47刀的情殺案，一審依殺人、侮辱屍體等8罪，判張男無期徒刑，案經上訴，高院今日將他依殺人、強制性交判刑21年6月，恐嚇及妨害祕密部分判刑1年、可易科罰金，全案可上訴。

31歲的張彥文，擁有台大土木碩士高學歷，曾率系隊參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」的稱號。畢業後在知名會計事務所任審計員，卻過不了情關，犯下駭人案件。

張2013年11月透過台大批踢踢BBS站聯誼版，結識就讀幼教系的林女，2人交往後，林女發現他易怒、還有暴力傾向，提議分手。但張極力挽回，後來2人共赴日本旅遊，測試能否繼續下去。

張在旅遊中，在飯店對林女施暴、強拍裸照，還揚言殺害她，林女回台後，2人協議分手。但張不肯放手，2014年9月22日清晨，他帶刀到林女住處外埋伏，見林女出門，持刀尾隨當街砍殺林女47刀死亡，張逞凶後，竟變態脫下被害人褲子親吻下體。

死者家屬求償1261萬多元，張的父母表示願意全數賠償，雙方達成和解，張的父母並先支付450萬元，民事官司已告落幕。

(中時)