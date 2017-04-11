廣西南寧4車相撞 已釀10死1傷
中國大陸廣西壯族自治區南寧市警方10日深夜公布，當晚9時左右，當地高速公路發生3輛大貨車和1輛小客車相撞的車禍，已造成10人死亡、1人受傷。
新華社報導，廣西南寧市公安局表示，這起4車相撞事故發生在南寧繞城高速公路高嶺服務區往玉洞方向1.2公里附近。
中新社報導，南寧消防單位今天上午表示，南寧市消防支隊指揮中心10日晚間9時21分獲報，立即調派4支編隊、40名人員趕赴現場處置。
消防人員救出11名受困者。經現場確認，其中10人已無生命跡象，1人受傷。傷患已送醫救治。
南寧市已成立相關小組，調查這起交通意外並負責善後處置工作。1060411
(中央社)
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