英Vogue破天荒這樣做 任用男總編
英國版「時尚雜誌」（Vogue）10日宣布，愛德華艾寧佛將出任新任總編輯，成為這本「時尚聖經」史上首位男總編，當然也是史上首位黑人男總編。
45歲的艾寧佛（Edward Enninful）來自迦納，在倫敦長大，父母親都是裁縫。他16歲被挖掘成為模特兒，18歲出任i-D雜誌時尚總監，成為史上最年輕的時尚總監。
他曾在美國及義大利版Vogue工作，自2011年擔任W雜誌的時尚與創意總監，隔年就讓W雜誌的廣告頁數成長16%。
他也推動義大利版Vogue在2008年推出「全黑Vogue」，全部採用黑人模特兒，希望改變「白人主宰伸展台與雜誌」的局面。推出當時造成轟動，必須加印4萬本。
由於在時尚界的貢獻，艾寧佛於去年獲得英國女王頒發大英帝國官佐勳章（OBE）。
旗下擁有Vogue、「浮華世界」（Vanity Fair）等時尚雜誌的康泰納仕集團（Conde Nast International）董事長兼執行長紐豪斯（Jonathan Newhouse）表示，艾寧佛「完全準備好了」，將在8月1日走馬上任。
英國版Vogue前總編輯、59歲的舒爾曼（AlexandraShulman）在Vogue工作25年後，於1月宣布將於今年夏天卸去職務。舒爾曼的副手謝費爾德（Emily Sheffield）曾傳出是總編輯熱門人選，謝費爾德也是英國前首相卡麥隆的小姨子。1060411
(中央社)
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