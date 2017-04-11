林書豪26分全隊最高 籃網仍輸塞爾蒂克

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天一路落後，雖靠林書豪第3節狂飆11分帶領下打出強勢反撲，可惜最終仍105比114不敵地主波士頓塞爾蒂克。

籃網的台裔後衛林書豪上半場拿下11分，第3節狂飆11分，前3節就斬獲22分，末節剩下6分46秒時他兩罰全進，終場前2分19秒他又兩罰俱中，今天整場比賽他攻下全隊最高的26分，還抓下全隊最多的12個籃板，並送出全隊最多的4次助攻。1060411

(中央社)