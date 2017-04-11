台科大攜日蓋木屋 學生觀摩學日師傅技術

台科大和日本德島縣合建「永續智慧校園資訊展示中心」，由日方捐贈木材並派師傅來台，學生可以參與打地基、裝修等過程，還能觀摩日籍師傅的技術。

台科大校長廖慶榮表示，「永續智慧校園資訊展示中心」採用日本德島縣具備完整材料生產紀錄的木材，提供台科大建築系、營建系等師生就木材採伐、加工、組裝構築、使用等各階段，檢視木構造屋的碳足跡、營造技術、維護保養、建築設計的教學機會，德島副縣長熊谷幸三也特別來台科大，見證德島縣木材與台科大合作的成果。

台科大木購屋的主體由德島縣負責設計與施作，概念設計與地基、屋頂、機電設計整合、施作則由台科大及業界廠商共同完成，使用的木料除地板與地樑為檜木外，其餘多為來自德島的杉木，是台灣少見的木構造建築。

德島杉因採用「枯葉乾燥」的乾燥方法，在採伐後會讓樹葉附著並放置山中數月，使其慢慢乾枯，除可產生美麗色澤，減少乾裂，比起將材料放進機器乾燥，更能大幅降低CO2排放量，展現節能減碳、永續發展的概念。

台科大表示，學生除了參與從打地基、組裝木頭結構、室內裝修，到屋頂鋪設的完整建造過程，並協助工程記錄，還能在現場觀摩日籍師傅先進的榫接構法、工法與材料處理技術，未來甚至還有機會赴日實習，與日本木作師傅學功夫。

台科大建築所碩二生翁郁琇表示，以前看書準備考試，很多課本裡的東西根本背不起來，但實際參與過建造房屋，在現場見習並動手做後，一下子就能理解並吸收，過程中還看到如牆內隔音、防水設備等內部結構，是平常想看也看不到的。

台科大建築所碩二生徐瑋廷也指出，在學校能參與房屋建造已是非常難得的機會，沒想到還可以跟日本的專業師傅合作，一邊看他們如何施作，一邊學習在台灣少見的木構工法，以前在課堂上只是畫圖，實地參與施工後，更能了解施作流程。1060411

(中央社)