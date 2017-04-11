布萊德利庫柏升格當爸 愛女名字曝光
「美國狙擊手」好萊塢影星布萊德利庫柏和超模女友伊莉娜薛克升格新手爸媽，並將女兒取名為莉亞‧迪席奈‧薛克‧庫柏（Lea de Seine Shayk Cooper）。
英國「每日郵報」（Daily Mail）和娛樂網站E!Online報導，布萊德利庫柏（Bradley Cooper）伊莉娜薛克（Irina Shayk）2週前就喜迎女兒，不過保密功夫到家，至今未公開發表聲明。
消息人士告訴E!Online，「小倆口都很開心、很幸福。」
據傳倆人已經在考慮替小莉亞添弟弟妹妹。消息人士說：「布萊德利和伊莉娜深愛對方，這不會是兩人唯一孩子，將來還會添更多。雙方家屬都很開心。」
42歲的布萊德利庫柏和31歲的伊莉娜薛克2015年開始交往，去年底女方替內衣大廠維多利亞的秘密（Victoria's Secret）走秀時，挺著剛隆起的孕肚大走伸展台，懷孕消息才曝光。（譯者：中央社蔡佳敏）1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。