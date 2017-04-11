布萊德利庫柏升格當爸 愛女名字曝光

我要評比

「美國狙擊手」好萊塢影星布萊德利庫柏和超模女友伊莉娜薛克升格新手爸媽，並將女兒取名為莉亞‧迪席奈‧薛克‧庫柏（Lea de Seine Shayk Cooper）。

英國「每日郵報」（Daily Mail）和娛樂網站E!Online報導，布萊德利庫柏（Bradley Cooper）伊莉娜薛克（Irina Shayk）2週前就喜迎女兒，不過保密功夫到家，至今未公開發表聲明。

消息人士告訴E!Online，「小倆口都很開心、很幸福。」

據傳倆人已經在考慮替小莉亞添弟弟妹妹。消息人士說：「布萊德利和伊莉娜深愛對方，這不會是兩人唯一孩子，將來還會添更多。雙方家屬都很開心。」

42歲的布萊德利庫柏和31歲的伊莉娜薛克2015年開始交往，去年底女方替內衣大廠維多利亞的秘密（Victoria's Secret）走秀時，挺著剛隆起的孕肚大走伸展台，懷孕消息才曝光。（譯者：中央社蔡佳敏）1060411

(中央社)