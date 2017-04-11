身上百處美工刀割傷 男子尋短獲救

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竹南警分局今天指出，30歲劉姓男子透過臉書貼文表示要自殺，轄區員警前往劉男住處查看，發現他身上有上百處美工刀劃傷痕跡並燒炭尋短，員警把人送往醫院急救才撿回一命。

大同派出所9日接獲民眾通報，劉男在臉書貼文想要尋短，請求警方協助，員警立即前往劉男住處敲門卻無人回應，不過從屋內傳出陣陣燒炭味道，為了把握救人黃金時間，趕緊找管理員拿鑰匙開門。

員警進入屋內發現劉男躺在床上陷入昏迷，空氣中佈滿濃濃煙霧，於是一邊連絡救護車趕往救人、一邊打開窗戶，讓煙霧飄散出去，這才看到地上留有啤酒空罐、不明藥物以及燒完的炭火餘燼。

更令警方驚訝的是，在救人過程中，員警看到劉男身上和手腕竟有上百處美工刀劃傷痕跡，床邊遺書上寫著，因經濟壓力而想不開，由於劉男吸入過多一氧化碳不醒人事，被送往醫院急救。

所幸經過治療，劉男已恢復意識，警方指出，還好劉男友人及時通報，才從鬼門關前救回一命，否則後果不堪設想。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060411

(中央社)