NBA》溜馬踢傷七六人 季後賽門票十拿九穩

保羅喬治帶領球隊拿下4連勝，可望以東區第七闖進季後賽。(美聯社資料照)

例行賽即將結束，東區最後兩季後賽門票還是懸而未決，溜馬11日在客場120比111踢傷七六人，4連勝到手，戰績41勝40敗，如無意外將可拿到第七張季後賽入場券。

溜馬此役將士用命，甫獲東區上周最佳的保羅喬治，攻下兩隊最高27分，桑迪斯楊20分、8籃板，透納18分、13籃板，塞拉芬17分、6助攻，提格15分、6助攻。

(中時電子報)