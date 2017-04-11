雪莉PO素顏照網讚爆 下一秒驚見胸前「凸起物」

前f（x）成員雪莉分享近況照，卻被網友驚見疑似露點。(圖/jelly_jilli IG)

前f（x）成員雪莉雖已經退團，一舉一動仍備受網友關注，不過頻傳脫序行為令粉絲相當傻眼，不過近日PO出一張素顏散發女人味的照片，先是被網友讚爆，不過隨即被發現右邊胸前疑似有「凸起物」，再度傳出露點疑雲。

雪莉近日在IG分享近況照，只見她一頭烏黑長髮，搭配桃紅色洋裝加上灰色外套，雖然一臉素顏卻散發成熟女人味，讓人大讚美到無可挑剔，不過卻有眼尖網友發現右邊胸前似乎有「凸起物」，推測可能沒穿內衣導致露點，再度引發熱烈討論，不過也有人力挺她，表示只是衣服皺摺產生的錯覺，無需做太多的想像。

(中時電子報)