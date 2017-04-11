駐韓美軍司令因應北韓 破例缺席美國會
因應北韓挑釁威脅，駐韓美軍司令陸軍上將布魯克斯（Vincent Keith Brooks）計劃不參加美國國會本月舉行的聽證會，而要用書面報告來代替。
有分析認為，據布魯克斯判斷，北韓挑釁的威脅、南韓的安保狀況非同尋常，為防止指揮體系出現空白，他可能不出席聽證會。
南韓「東亞日報」今天在外交安保版報導，因應北韓的威脅，駐韓美軍司令將不出席美議會聽證會。
據報導，南韓軍方消息人士10日透露，布魯克斯原定本月24日至26日前後要回美國參加美國國會軍事委員會的聽證會。聽證會上，他將向國會參眾兩院議員報告北韓的軍事動向和韓美聯軍的應對態勢，並回答相關提問。
美國國會聽證會將詳細討論有關北韓最近的挑釁和加強軍事力量的情況，是備受關注的年度例行活動。歷屆駐韓美軍司令幾乎從未缺席。
但這回布魯克斯正在考慮不出席聽證會而代之以書面報告的方案。這是因為據他判斷，北韓發動挑釁的可能性加大，他片刻不能離開自己的崗位。
駐韓美軍當局表示，北韓極有可能在本月11日（最高人民會議）、15日（北韓前領導人金日成冥誕）、25日（北韓人民軍建軍節）前後，發動核試驗和發射洲際飛彈等高強度挑釁，布魯克斯為隨時因應，正尋求國會的諒解。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。