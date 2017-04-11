駐韓美軍司令因應北韓 破例缺席美國會

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因應北韓挑釁威脅，駐韓美軍司令陸軍上將布魯克斯（Vincent Keith Brooks）計劃不參加美國國會本月舉行的聽證會，而要用書面報告來代替。

有分析認為，據布魯克斯判斷，北韓挑釁的威脅、南韓的安保狀況非同尋常，為防止指揮體系出現空白，他可能不出席聽證會。

南韓「東亞日報」今天在外交安保版報導，因應北韓的威脅，駐韓美軍司令將不出席美議會聽證會。

據報導，南韓軍方消息人士10日透露，布魯克斯原定本月24日至26日前後要回美國參加美國國會軍事委員會的聽證會。聽證會上，他將向國會參眾兩院議員報告北韓的軍事動向和韓美聯軍的應對態勢，並回答相關提問。

美國國會聽證會將詳細討論有關北韓最近的挑釁和加強軍事力量的情況，是備受關注的年度例行活動。歷屆駐韓美軍司令幾乎從未缺席。

但這回布魯克斯正在考慮不出席聽證會而代之以書面報告的方案。這是因為據他判斷，北韓發動挑釁的可能性加大，他片刻不能離開自己的崗位。

駐韓美軍當局表示，北韓極有可能在本月11日（最高人民會議）、15日（北韓前領導人金日成冥誕）、25日（北韓人民軍建軍節）前後，發動核試驗和發射洲際飛彈等高強度挑釁，布魯克斯為隨時因應，正尋求國會的諒解。1060411

(中央社)