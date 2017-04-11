談轉戰 朱立倫：做好市政也為北市加油
美麗島電子報民調顯示，如果新北市長朱立倫轉戰台北市，跟現任市長柯文哲民調最接近。朱立倫表示，雙北與台南市長賴清德做好自己的市政建設，就是對市民最好的負責。
朱立倫今天上午主持完市政會議後，接受媒體訪問，是否會轉戰台北市？他表示，自己是現任的新北市長，「我做好我的市政，我也為台北市加油。」
朱立倫表示，台北市長柯文哲與新北市政府，目前最重要的工作，是一起攜手爭取各項的重大建設。尤其是雙北地區民眾所關心的前瞻建設。
譬如，他剛在市政會議中提到的，不管是捷運環狀線的二期北環、南環，萬大中和樹林線的二期、民生汐止線，這都攸關雙北的市民。
他說，新北市府在爭取的水利建設，就是新店溪上游的整治，一直到專門管線的建設，也都是雙北市民大家所使用的自來水。「我想，我們用這樣子的角度做好市政，就是奠定未來最好的基礎。」
記者追問，所以轉戰台北市會是一個考量嗎？怎麼看待與台北市長賴清德的民調比較？
朱立倫說，「我已經強調過了，我做好我的市長工作，柯市長做好他的台北市長工作，雙北一起合作。」賴市長做台南市長，柯市長做台北市長，他做新北市長，每一位市長爭取自己的建設，做好自己的市政工作，是對市民最好的負責。1060411
(中央社)
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