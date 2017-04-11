立院協商 李明哲案朝野各自發表聲明

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立法院長蘇嘉全今天召開朝野協商，討論民進黨團與時代力量黨團對聲援前民進黨黨工李明哲的聲明，但朝野對於共同聲明沒有達成共識，2版本將各自宣讀，但朝野黨團都不會反對。

李明哲遭北京當局以「涉嫌危害國家安全」為由關押20多天至今。 民進黨團與時代力量黨團分別提出聲援李明哲的聲明。

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津說，李明哲案必須讓中國了解，台灣無法接受，立法院身為最高民意機關，代表人民應該一致、做出共同聲明。

時代力量立法院黨團幹事長林昶佐說，時代力量黨團將增加提案內容，希望敦促外交部、陸委會等召開國際記者會，對李明哲案表達立場，並邀請陸委會、海基會、國安會秘書長到立法院專案報告。

國民黨立委曾銘宗說，內政委員會已對李明哲案發表過2次聲明，希望陸委會與海基會要盡力協助家屬，如果連藥都送不到，陸委會、海基會不如預算凍結、廢掉算了。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，要將2個提案融合成1個共同聲明，要花很多時間，不如讓海基會、陸委會去想出解救之法，他建議2項提案直接唸過，親民黨不會反對提案。

國民黨立法院黨團總召廖國棟說，要營救李明哲的話，不應該是大喇喇地開記者會，增加援救難度。他也贊成提案直接處理，國民黨不會反對。

陸委會副主委邱垂正說，目前李明哲的藥品已經寄往海協會，請海協會代轉，政府在能力範圍內會全力以赴。

葉宜津認為，找國安會報告，在制度上有些不妥，民進黨團支持召開國際記者會，但不需列入聲明。

由於各黨團對共同聲明文字內容有不同看法，蘇嘉全裁示，不做共同聲明，但朝野黨團也都同意，處理各自提案時，都不會反對。1060411

(中央社)