立院協商 李明哲案朝野各自發表聲明
立法院長蘇嘉全今天召開朝野協商，討論民進黨團與時代力量黨團對聲援前民進黨黨工李明哲的聲明，但朝野對於共同聲明沒有達成共識，2版本將各自宣讀，但朝野黨團都不會反對。
李明哲遭北京當局以「涉嫌危害國家安全」為由關押20多天至今。 民進黨團與時代力量黨團分別提出聲援李明哲的聲明。
民進黨立法院黨團幹事長葉宜津說，李明哲案必須讓中國了解，台灣無法接受，立法院身為最高民意機關，代表人民應該一致、做出共同聲明。
時代力量立法院黨團幹事長林昶佐說，時代力量黨團將增加提案內容，希望敦促外交部、陸委會等召開國際記者會，對李明哲案表達立場，並邀請陸委會、海基會、國安會秘書長到立法院專案報告。
國民黨立委曾銘宗說，內政委員會已對李明哲案發表過2次聲明，希望陸委會與海基會要盡力協助家屬，如果連藥都送不到，陸委會、海基會不如預算凍結、廢掉算了。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，要將2個提案融合成1個共同聲明，要花很多時間，不如讓海基會、陸委會去想出解救之法，他建議2項提案直接唸過，親民黨不會反對提案。
國民黨立法院黨團總召廖國棟說，要營救李明哲的話，不應該是大喇喇地開記者會，增加援救難度。他也贊成提案直接處理，國民黨不會反對。
陸委會副主委邱垂正說，目前李明哲的藥品已經寄往海協會，請海協會代轉，政府在能力範圍內會全力以赴。
葉宜津認為，找國安會報告，在制度上有些不妥，民進黨團支持召開國際記者會，但不需列入聲明。
由於各黨團對共同聲明文字內容有不同看法，蘇嘉全裁示，不做共同聲明，但朝野黨團也都同意，處理各自提案時，都不會反對。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。