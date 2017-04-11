高圓圓開深V曬誘人美背 蠻腰秀平肚撇有喜

高圓圓開深V曬美背，回眸一笑電力十足。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

「高圓」夫妻高圓圓與趙又廷結婚近3年，仍甜蜜如新婚，不論是一起看手機、整理頭髮，夫妻互動閃爆。而日前高圓圓在清明回鄉祭祖時，身穿寬鬆大衣，貌似刻意遮肚，高圓圓懷孕傳聞更是不脛而走，而高圓圓近日出席時尚活動時，不僅開深V曬美背，還露出蠻腰平肚，大秀好身材撇肚皮有喜。

趙又廷與高圓圓做人進度備受矚目，日前高圓圓返鄉疑穿大衣遮肚，引發外界懷疑她是否肚皮有喜，不過高圓圓昨（10日）以一襲紅色長洋裝出席活動，豪開深V曬白皙美背、秀出蠻腰平肚，回眸一笑電力十足，女神並配戴千萬珠寶，貴氣逼人，同時，工作室也透露高圓圓將要拍新戲。

趙又廷與高圓圓婚後常被爆肚皮有喜，孕事備受矚目。（圖／本報系資料照片）

趙又廷與高圓圓婚後常被爆肚皮有喜，日前大陸男星王驍還脫口「聽說趙又廷老婆懷孕了」，事後高圓夫妻都否認，表示「子虛烏有」，王驍也趕緊道歉，才讓風波平息，也讓外界期待趙又廷與高圓圓忙碌工作之餘，希望早日聽到小倆口的好消息。

(中時電子報)