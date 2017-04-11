大逆轉 台大宅王殺死前女友改判21年半

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大逆轉！「台大宅王」張彥文被控於民國103年間，當街砍死前女友。一審法依殺人等罪，判處張男無期徒刑；案經上訴，台灣高等法院今天改判張男有期徒刑21年6月、褫奪公權6年，全案可上訴。

另外，張男涉犯強制罪等罪，判有期徒刑1年，得易科罰金。

這起案件源於，張男懷疑前女友變心，在103年9月22日早上，到她住處外埋伏；張男見到前女友時，表達希望復合的意願，但未被理會，因此當街拿刀砍殺被害人47刀致死，還脫褲親吻其下體，路人發現後報警。

一審台北地方法院法官當時認為，張男非全無教化可能性，沒有判處極刑的必要，因此依殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。1060411

(中央社)