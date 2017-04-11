吳敦義：一例一休與同婚需要改正

前副總統吳敦義11日南下屏東進行參選國民黨主席的政見發表行程，首站在婦女權益活動中表示，一例一休不夠正確，同婚破壞傳統數十百年好的家庭倫理，需要改正。中央社記者郭芷瑄攝 106年4月11日

前副總統吳敦義今天南下屏東進行參選國民黨主席的政見發表行程，首站在婦女權益活動中表示，一例一休不夠正確，同婚破壞傳統數十百年好的家庭倫理，需要改正。

婦女權益講座活動中，有表揚模範婆媳，吳敦義在會中從家庭破題，他表示，本人、社會、縣市和國家如果找對人就能走對方向，他就是依循這個總目標參選國民黨黨主席，希望國民黨能是一個有制衡力的在野黨。

吳敦義說，政府做得對的當然要支持，方向錯了，就應要求改正，像一例一休顯然不夠正確，像同婚破壞傳統數十百年好的家庭倫理社會，就會受到衝撞。

吳敦義表示，他要再次讓國民黨成為中華民國的政黨，像前總統蔣介石打贏抗戰、光復台灣，讓台灣的經濟轉好，首創地方自治，從村里長到總統都民選，「沒有老蔣，哪有現在的蔡總統」。吳敦義說，好的領導政府要有四個開創，一是廉能有效率，二是重現繁榮均富的經濟，三是促進公義和諧社會，讓世代、夫妻及性別都能和諧、合乎公義，四是在1992年九二共識、一中各表基礎上，兩岸能重現和平、穩定和發展關係;這樣，台灣就能在自由、民主、均富之下過較好的日子。

吳敦義今天的行程從上午9時開始，一直到下午4時許，在6個行程裡，除了恆春半島5鄉鎮外，其他28個鄉鎮市的黨員幹部都召集會見，這是吳敦義參選國民黨主席後，首次到屏東拜票、宣傳政見，由前總統府秘書長曾永權及前行政院秘書長簡太郎陪同。1060411

(中央社)