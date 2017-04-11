擱置兩年 中緬原油管道正式開通

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中國大陸和緬甸10日簽署「中緬原油管道運輸協議」，已延宕兩年的輸油管計畫當晚開始運作。這項計畫將減少大陸進口原油時對麻六甲海峽的依賴，增加能源安全保障。

綜合英國廣播公司（BBC）和中國大陸環球時報報導，緬甸總統廷覺去年3月就任後首次訪問大陸，10日與大陸國家主席習近平會面。

大陸外交部副部長劉振民說，兩國政府已簽署「中緬原油管道運輸協議」。這項計畫已閒置兩年。

中緬原油管道由中國石油和緬甸油氣公司合資建設，起點位於緬甸西海岸馬德島，全長771公里，2010年開工，這項建設為大陸「一帶一路」戰略的一部分。昨天協議簽署後，同日晚上已開始從緬甸卸油。

報導指出，中緬原油管道工程投入運作將使中國大陸進口原油時減少對麻六甲海峽的依賴，對大陸的能源安全有重要意義，同時也能帶動大陸西南地區的經濟發展。雲南省正積極布局相關的石化產業。

中國大陸約4/5的進口原油必須途經麻六甲海峽。而中緬油氣管道可將來自中東地區的油氣避開麻六甲海峽，從緬甸經陸路直接輸送到大陸。一旦中美關係緊張，美軍若要控制麻六甲海峽，對大陸的影響就會減弱。

另外，路透社報導，中國大陸對於在緬甸投資的密松水電廠態度可能也有轉變，有可能會放棄該工程，換取在緬甸的其他經濟或戰略利益。

而劉振民僅模糊表示，兩國領導人就密松水電廠工程基本達成共識，雙方將朝著實現雙方互利共贏的方向來探討妥善的解決方案。1060411

(中央社)