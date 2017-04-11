川普政府指控 俄事前就知阿薩德將發動化武

敘利亞西北部小鎮4月4日遭到化學武器攻擊。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上周四為報復阿薩德政府對平民發動化學武器，而發射了59枚巡弋飛彈攻擊敘利亞軍事設施，而美國日前也在調查阿薩德(Bashar al-Assad)政權的盟友，伊朗、俄國是否有參與這場慘無人道的攻擊。而白宮資深官員周一表示，美國政府認為俄國事先對這場攻擊是知情的，但仍在調查是否有協助進行攻擊。

據《美聯社》報導，白宮資深官員周一表示，俄國早知道阿薩德政府要發動化學武器，更在事後派出無人機到遭攻擊的小鎮醫院上方，當時那裏有許多因受化武傷害、正在接受治療的民眾，而無人機離開不久之後，又有一架俄製的戰機轟炸該醫院，試圖掩飾化學武器攻擊的證據。官員表示，無人機出現在醫院上方並非巧合，一定是俄國事先對化武攻擊知情。

這名白宮資深官員沒被授權可以對外發言，因此要求匿名，而他也未提供無人機確切出現在醫院上方的時間，以及美國國防部目前是依據那些資料做出這項推斷的。在周一之前美國官方一直未能確定是誰操作無人機的，如今美國官方認定是俄國操作無人機，但仍未能確認駕駛俄製戰機轟炸醫院的是敘利亞還是俄國軍方，而目前也沒有證據顯示俄國有參與釋放化學武器的行動。

儘管美俄關係如今如此低迷，但美方稱俄國事先對化武攻擊知情仍是非常嚴重的指控，過去儘管俄國和阿薩德政權有軍事上的合作，但美國從未指控俄國參與敘利亞毒氣攻擊，而敘利亞在2013年使用化學武器也備受各界的譴責，當時俄國還監督阿塞德政權銷毀境內共1300噸化學武器。

美國認為這次敘利亞平民被化學武器攻擊的罪魁禍首，就是敘利亞總統阿薩德，然而俄國和敘利亞第一時間的聲明則是對此否認，他們表示，這次造成民眾傷亡的毒氣，是政府在一場對恐怖份子的空襲中，擊中了恐怖份子的倉庫，而裡面含有有毒物質所導致。

(中時電子報)