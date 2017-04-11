比金字塔古老！加拿大藏1.4萬年前古村落

加拿大藏1.4萬年前古村落（圖/取自《每日郵報》）

考古學家挖掘過程中，發現可追溯至冰河時期的文物。（圖/取自《每日郵報》）

發現北美最古老人類村落！加拿大考古學家在加國卑詩省（British Columbia，又稱不列顛哥倫比亞省）一處偏遠小島上，發現距今1.4萬年的古村落，出土文物可追溯至冰河時期，推估比埃及金字塔歷史還久遠。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，考古學家進行卑詩省維多利亞市西北方500公里處的特里凱島（Triquet Island）挖掘工作時，發現一處人類古村落，出土文物可追溯至冰河時期，包括生火器具、魚鉤及長矛，推算村落約有1.4萬年歷史，比埃及金字塔古老。

參與挖掘工作的維多利亞大學（University of Victoria）人類學博士生高盧瓦（Alisha Gauvreau）指，此次的考古發現，顛覆了人類以往對北美最早人類活動的觀點。專家指出，這意味卑詩省海岸線曾發生大規模遷徙事件。

報導指出，第一民族政府成員霍斯（William Housty）支持這項考古發現，指古村落出土文物及相關記載，符合當地歷代部落口述歷史，霍斯說「這些故事經過長久考驗流傳下來，最後得到考古證據支持，真的非常驚人」。

(中時電子報)