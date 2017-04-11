少年聚眾砸撞球店 見警方到場嚇到摔倒

新北市鶯歌區中正二路一處撞球館，9日凌晨因林男與蔡男起口角，林遂率領10多名青少年持棍棒、安全帽砸毀撞球館的玻璃、門窗、電視等設備，並且施放鞭炮，三峽警方獲報趕往現場，聚眾滋事的少年一看到警方到場便落荒而逃，還有人嚇到摔倒在地。店家清點損失約8至10萬元，目前不提出毀損告訴。警方正調閱監視器，釐清事發經過，並將滋事少年依妨害秩序罪函送偵辦。

(中時)