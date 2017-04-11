中影交易「黑影幢幢」 綠委促北檢約談馬英九

民進黨立委葉宜津（右）、莊瑞雄（左）11日舉行記者會指出，中影的財產來自接收日產，就是國產，不容其他人侵佔或胡亂賣掉，特偵組裁撤後，未將「三中案」的卷宗移交北檢，中影案不該就被「吃案」簽結，既然黨產會已掌握新事證，北檢應重起調查，約談馬英九。（姚志平攝）

不當黨產委員會昨直指中影股權交易被嚴重低估。民進黨團幹事長葉宜津今召開記者會質疑，特偵組未約談關鍵角色、前總統馬英九，在2014年以「查無不法」草率簽結，明顯是「吃案」；且特偵組裁撤後，亦無將相關卷宗、證據移交北檢，強烈要求北檢重啟調查，約談馬英九。

國民黨政策會執行長蔡正元日前與前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯在臉書（facebook）隔空交火，使中影案再度浮上檯面；蔡爆料說「有人賣黨產收不到錢」、「中影案最後會受中傷的是妳心中的偉人」、「最後下地獄的人會是誰」，暗示中影案有其他內幕，且馬英九就是關鍵人物。

對於特偵組草率簽結中影案，民進黨立委莊瑞雄表示，一般司法實務內，所謂的「簽結」就是檢方面臨濫告、微罪所做的行政處分，或是無證據才可簽結，然而整個中影交易「黑影幢幢」，令人不敢苟同，北檢應儘速重啟調查。

(中時)