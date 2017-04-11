日拒我沖之鳥漁權 國民黨批：謝長廷不作聲

沖之鳥礁外觀。（取自日本海上防衛廳網站）

媒體報導，台日雙方舉行漁業小組會議，會中我方要求日方承認我國漁船在沖之鳥周邊漁權，遭日方明確拒絕，國民黨11日抨擊政府，台灣漁民的權益，因民進黨政府不敢挑戰日本對沖之鳥礁的主權聲索犧牲。

國民黨文傳會副主委唐德明11日表示，漁民權益被犧牲，但翻遍所有報紙，不論是總統府、行政院或駐日代表謝長廷，都沒對任何對漁民表示歉意的相關說法，好像漁民權益只是無足輕重的一件小事而已。「謝長廷出席東京崇正公會懇親大會致詞，只說客家鄉親是文化交流典範，然後哩？台灣漁民的權益呢？蔡政府和謝長廷怎麼可以一句抗議的話都不說呢？」

他指出，3月17日謝長廷接受中央社專訪，談到台灣目前禁止進口日本福島等5縣「核災區」食品問題時說，這問題若不解決，會影響到台日洽談自由貿易協定；3月20日蔡總統接見日本自民黨青年局長鈴木馨祐等人，特別感謝安倍政府在民進黨政府上任後，展現積極合作態度，並表示「我政府也同樣會展現積極合作的態度」；同一場合陳副總統說，日本對台外交窗口正名為「日本台灣交流協會」，象徵台日關係更上層樓，也是兩國政府不斷努力成果。

唐德明表示，民進黨政府上台後，一再強調與日本關係友好，但用人民權益換來的，都只是看得到吃不到的所謂「政治好處」，「對所有台灣人民來說，蔡政府對日本的諂媚，都像是熱臉貼冷屁股而已。」

他稱，台日自由貿易協定現在連影子都還沒有，「沖之鳥礁周邊的漁權就沒了」，而蔡總統所謂「我政府也同樣會展現積極合作的態度」，是不是突然哪一天蔡政府就積極開放日本核食進口了呢？「因此，我們必須再一次譴責，蔡政府犧牲漁民權益，只為成就民進黨台日友好的政治想像。也再一次重申，國民黨堅決反對開放日本核食進口的堅定立場。」

(旺報)