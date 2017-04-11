NBA》詹皇與厄文休兵 騎士延長被熱火焚身
教頭泰隆盧11日讓陣中兩位主將詹姆斯與厄文休兵，騎士與熱火鏖戰在延長賽121比124吞下3連敗，東區龍頭之位恐怕不保。
這是詹姆斯本季第7場壁上觀，結果騎士7戰全敗，對手分別是溜馬、灰熊、活塞、公牛、快艇以及兩敗給熱火。
騎士在打完前三節取得11分領先優勢，第四節在熱火的猛攻下在最後3分05秒反而落後3分，雙方在正規賽戰成108平手。
延長賽，兩隊依舊是打得難捨難分，最後29秒121平手，熱火泰勒強生連續兩次製造對手犯規而站上罰球線上，他穩穩地罰進4球，幫助球隊擊敗強敵，而且還保住了闖進季後賽的一線生機。
熱火在背水一戰中贏得漂亮勝仗，懷特塞德勇冠三軍23分、18籃板，致勝英雄泰勒強生24分，賈許理查生19分、6籃板、4助攻、5抄截。
頂替詹姆斯先發的戴隆威廉斯，豪取35分、7籃板、9助攻，但也出現10次失誤，「愛神」洛夫25分、10籃板，佛萊21分，柯佛18分。
(中時電子報)
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