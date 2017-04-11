蔡政府用紅衛兵手段！賴士葆：立法搶奪私產
行政院會日前通過《財團法人法》草案，鎖定蔣經國基金會等財團法人，須在1年半緩衝期內，健全財務、人事制度，否則主管機關可命其解散。對 此，國民黨立委賴士葆認為，該草案被注入了「以轉型正義之名行巧取豪奪之實」的精神，更直言蔡政府想用文革手段，把國民黨以及與國民黨沾上邊的機關團體收歸國有。
在賴士葆看來，財團法人、尤其是政府有出資的，要立法嚴格規範、更透明化管理沒人反對，但剛通過的《財團法人法》草案，讓他覺得蔡政府又要開始新一波政治鬥爭。
賴士葆提到，尚在立法院協商的《轉行正義條例》已有不少爭議，但蔡政府除現在又要把它加諸於財團法人上，「只是更加證實蔡政府要用文革、紅衛兵等手段將國民黨以及與國民黨沾一點邊的機關團體全部收歸國有。」賴士葆批評，政府想透過派任董監的機制，將它們牢牢地掌握在民進黨手掌中。
「這是偽裝的民主！」賴士葆說，共產黨是槍桿子出政權，民進黨則藉由立法、修法搶奪私產，且連公益團體都不放過，根本是吃銅吃鐵兼吃阿魯米，最後將會自掘墳墓、失去台灣人民的支持。
(中時電子報)
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