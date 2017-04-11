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7月起遊大阪注意! 住民宿也要付宿泊稅了

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大版從七月起，將對民宿徵收宿泊稅。(圖/達志影像)
大版從七月起，將對民宿徵收宿泊稅。(圖/達志影像)

七月起到大阪旅遊的人要注意了，原先在今年一月對飯店和旅館所徵收的宿泊稅，現在將要擴及到民宿了，只要每人一晚住宿費達1萬日圓以上，依照金額的差距，就會收取從100日圓到300日圓不等的宿泊稅。

日本大阪市政府從今年元旦開始，便已對飯店和旅館徵收宿泊稅，若每人每晚住宿金額在10000日圓到15000日圓，將收100日圓稅費；每人每晚住宿金額在15000日圓以上到20000日圓，將收200日圓稅費；每人每晚住宿金額在20000日圓以上，則收300日圓稅費，徵收以「每人每日」計算，若每晚未滿10000日圓，則不用收取。

大阪在本月進一步宣布，7月1日開始開始宿泊稅的徵收擴及民宿業者，客人在繳交給業者後，再由業者繳交給政府。

(中時電子報)

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關鍵字：日圓大阪旅遊宿泊稅
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