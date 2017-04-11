辦公室大狂殺 辦公武器引網友關注

電影「辦公室大狂殺」（圖）在台上映3天，票房已破新台幣450萬元。片中突發奇想的辦公室殺人道具，成網友注目焦點，稱「消防斧94狂」。（傳影互動提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年4月11日

電影「辦公室大狂殺」在台上映3天，票房已破新台幣450萬元。片中突發奇想的辦公室殺人道具，成網友注目焦點，稱「消防斧94狂」。

「辦公室大狂殺」7日全台上映，票房已破450萬元，「殺」出本週新片票房冠軍。片中殺戮同事、殘殺上司情節讓上班族觀後有感，直呼過癮紓壓。有網友表示跟好哥們一起看電影，原以為劇情「芭樂」，卻緊張得手一直抖，全程快抓爛兄弟的手。

片中突發奇想的辦公室殺人道具，成為網友注目焦點，稱「消防斧94狂」，另外膠台、釘書機、裝滿熱咖啡的馬克杯也成了武器。除了血腥狂殺畫面，許多觀眾表示，電影將人性自私描寫得非常寫實。

電影突顯人性黑暗面，平時看似和睦的公司，其實私底下暗鬥不斷，討人厭的上司、被剝削的員工、反覆乏味的超時工作，所有持續累積的怨念，全在一夕間解放，失控員工像瘋狗般亂砍，連平時見到得磕頭致敬的上司也翻臉不認，80人在小小空間追逃砍殺的畫面，讓人印象深刻。

故事描述辦公室變成最殘酷人性試煉，80名平凡上班族，某天被困在平日上班的大樓，廣播系統突然傳來不知名人士聲音，恭喜他們獲選參加一場社會實驗，在接下來的時間裡，80個人必須用手邊可得物品當作武器互相殘殺，直到只剩1人活著離開大樓，遊戲結束。1060411

(中央社)