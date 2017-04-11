機車衝撞小黃 2少年1死1傷
88年次彭姓少年，今天凌晨騎機車載著林姓友人行經板橋區實踐路時，撞上一輛計程車。彭姓少年送醫後不治，林姓友人受傷。警方初步認定2車皆有責任。
板橋警方指出，凌晨2時44分許於實踐路32巷口發生的計程車與雙載機車事故，機車駕駛彭姓少年(88年次，無照)送亞東醫院急救，到院已無呼吸心跳，稍早家屬已同意放棄急救，後座乘客外傷暫無大礙。
50年次的陳姓計程車司機表示，他當時駕車前往公司派車地點載客，行駛至實踐路32巷口時，突遭彭姓少年所騎乘的機車由左側撞上，撞擊後波及該路口旁的7-11門市玻璃。
警方對陳姓計程車司機酒測，酒測值為0。
機車後座乘客林姓少年向警方表示，他與彭姓少年稍早在錢櫃唱歌，車禍發生時正在返家途中。林男對於彭姓少年是否有酒駕情事未交代清楚，警方目前尚需等醫院抽血檢測。
警方檢視事發路口，計程車所行駛方向為閃黃燈，機車行駛方向為閃紅燈，初步研判肇事原因是計程車於路口未依規定減速、機車未依規定讓車，詳細原因還需進一步釐清。
警方目前正對計程車司機進行詢問筆錄，全案將依業務過失致死罪移送偵辦。1060411
(中央社)
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