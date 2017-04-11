今年第7次人工增雨 盼為石門水庫增加降雨量

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石門水庫11日在大壩燃燒4支焰劑執行人工增雨作業，希望增加降雨量。(賴佑維翻攝)

因鋒面接近台灣上空，石門水庫11日5時在壩頂實施人工增雨作業，共燃燒4支焰劑。這也是石門水庫今年實施第7次人工增雨作業，希望增加降雨量。截至11日10時，大壩水位為229.21米。

(中時)