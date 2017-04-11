真愛台灣 即刻形動》青春活力go！go！go！ 大甲高中來勢洶洶挑戰極限

擁有40年田徑隊經歷的大甲高中，是這次「真愛台灣 即刻形動」環台路跑-中彰投區接力的第一棒！

擁有40年田徑隊經歷的大甲高中，今年依然挾著高優勢條件，來勢洶洶接受第二次挑戰。這群擁有熱情與專業的選手們將由苗栗通霄神社開跑，終點站至台中清水高美濕地西安朝天宮。是這次「真愛台灣 即刻形動」環台路跑-中彰投區接力的第一棒！

位於台中市大甲區中心的大甲高中，今年參加選手有四位本身即為長跑高手，另外兩位同學高敬哲、丁希賢則是手球選手。江竹偉教練表示在遴選過程中，發現平時一同參與長跑訓練的手球隊員，在體能與耐力與長跑選手比較毫不遜色，加上同學本身也有興趣，因此納入校隊共同參與此次活動。由陳孟儒擔任隊長，透過挑戰體能極限的路跑再度為校爭光爭取榮譽，也能在高中生涯中留下精采的回憶。

擁有40年田徑隊經歷的大甲高中，是這次「真愛台灣 即刻形動」環台路跑-中彰投區接力的第一棒！圖左為教練江竹偉，左二為校長蕭建華。

隊長陳孟儒回憶，去年參賽時一開始感覺非常輕鬆，但在後半段路程之後，自己與隊員陸續感到吃力與辛苦。即便本身就是長跑選手，卻發現原來平時的訓練根本不算苦，實地參加後發覺體能挑戰不容輕忽。有了上次的經驗後，隊員們在今年的訓練更加積極紮實，並感謝宜蘭食品舉辦這項路跑活動，讓大家了解到團隊合作精神與個人體能訓練同等重要，方能真正完成目標，期望精神能延續到下一屆學弟妹身上。

校長蕭建華非常肯定所有選手平日優異的表現，也鼓勵選手們能藉這次路跑活動，發揮大甲高中體育精神堅持下去，將青春活力發揮到極限。

「沒有我們做不到的！」大甲高中的自信與氣魄，將讓全國民眾再次為大甲高中歡呼！用你們的活力繼續跑下去吧！

(中時電子報)