華裔醫生遭強拖下機 穆熙妍怒歧視：就是流氓
美國聯合航空（United Airlines ）近日因超賣座位，強拖一名華裔男下機，導致他臉上濺血，影片在網路瘋傳，引起一陣撻伐，藝人穆熙妍見狀也痛批：「這樣對待一位長者合適嗎？」
這架班機從芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾，但因為機位超賣無法起飛，用電腦隨機抽出4人，這名華裔的69歲男子被抽中，但他表示自己是醫生，隔天有病人要看拒絕下機，卻被3名航警粗暴拉起拖出飛機，過程中造成他臉上濺血。
對此，穆熙妍認為他不下機，航空公司也不能強迫，「希望醫生早日康復，把UA往死裡告，從此UA一生黑。」網友見狀也留言痛批聯航歧視亞洲人，穆熙妍也認為這就是種族歧視，「隨機大概是看姓挑的吧」，認為他們行為跟流氓沒兩樣。
(中時電子報)
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