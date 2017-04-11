華裔醫生遭強拖下機 穆熙妍怒歧視：就是流氓

美聯航強拖乘客下機，穆熙妍相當不滿。(圖／本報系資料照)

穆熙妍希望醫生能把UA往死裡告。(圖／翻攝自穆熙妍臉書)

網友都相當不滿聯航行為。(圖／翻攝自穆熙妍臉書)

美國聯合航空（United Airlines ）近日因超賣座位，強拖一名華裔男下機，導致他臉上濺血，影片在網路瘋傳，引起一陣撻伐，藝人穆熙妍見狀也痛批：「這樣對待一位長者合適嗎？」

這架班機從芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾，但因為機位超賣無法起飛，用電腦隨機抽出4人，這名華裔的69歲男子被抽中，但他表示自己是醫生，隔天有病人要看拒絕下機，卻被3名航警粗暴拉起拖出飛機，過程中造成他臉上濺血。

對此，穆熙妍認為他不下機，航空公司也不能強迫，「希望醫生早日康復，把UA往死裡告，從此UA一生黑。」網友見狀也留言痛批聯航歧視亞洲人，穆熙妍也認為這就是種族歧視，「隨機大概是看姓挑的吧」，認為他們行為跟流氓沒兩樣。

(中時電子報)