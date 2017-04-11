1歲以下禁吃蜂蜜 做成蛋糕土司都不行

1歲以下嬰孩不能吃蜂蜜，但有家長疑惑，蜂蜜蛋糕經高溫烘焙，應該無虞。醫師表示，蜂蜜可能有肉毒桿菌孢子，孢子可耐高溫，就算做成蜂蜜蛋糕、土司，一樣不能吃。

日本放送協會日前報導，東京都一名6個月大男嬰，家人餵食蜂蜜，結果罹患嬰兒肉毒桿菌中毒死亡，是日本首例。報導引起廣泛迴響，不少爸媽也分享，家人會餵食孩子吃蜂蜜蛋糕、土司，認為經高溫殺菌，應該不會有問題，擔心是否也會有危險。

兒科醫師楊為傑表示，1歲以前不能吃的東西，只有蜂蜜跟堅果類。其他如蛋白、海鮮、有毛水果都可以，但蜂蜜因可能有肉毒桿菌、堅果可能會引起窒息，絕對不能讓嬰孩食用。

楊為傑說，肉毒桿菌是普遍存在於自然界中的一種細菌。它分泌的肉毒桿菌素，會抑制神經傳導而讓肌肉無法收縮、麻痺。若影響呼吸肌肉，讓人無法呼吸，就會有生命危險。如果影響腸道肌肉，會讓腸道無法蠕動，進而影響消化與吸收。

如果嬰兒吃到肉毒桿菌孢子，孢子可能會在嬰兒的腸道開始繁殖，然後分泌肉毒桿菌素。而多數嬰幼兒的第一個症狀就是「便秘」。接著可能是食慾不振，眼皮下垂，全身無力等等。

楊為傑表示，根據美國研究，99.8%的嬰兒肉毒桿菌事件，發生在1歲以前。目前認為嬰兒的腸道酸性不夠，益生菌叢不足，外來的肉毒桿菌孢子比較容易在腸道落地生根，繁殖並產生毒素。一歲以上的孩子或成人，因為腸胃道比較酸，益生菌叢也多，比較不會產生問題。

肉毒桿菌的孢子遍布環境，而且對環境的抵抗力極強。楊為傑說，孢子可以在高溫乾燥的環境下存活數月甚至數年。用攝氏100度煮沸消毒也殺不死孢子，就算以蜂蜜為材料烘焙做成糕點，可能也有孢子存活。

土壤、塵埃中也有肉毒桿菌孢子，只是量不大。楊為傑提醒，1歲以下的嬰兒，嚴禁食用蜂蜜與相關製品；嬰兒的食物，務必做好最完善的清洗，一定要把泥土洗掉；如孩子3天以上沒有排便，或合併食慾不振，請務必諮詢兒科醫師。1060411

(中央社)