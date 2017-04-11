手腳要快 高市非營利公幼增14班

公立幼兒園經費省、師資穩定，但受限於名額，家長常常擠破頭爭取幼兒就學機會，高市府教育局今天宣布8月新增3所非營利幼兒園及3所公立幼兒園共14班、384名額。

高雄市目前已有公幼計211園，提供1萬3609個入園名額，非營利幼兒園有6所，8月後將各增3所，提供家長更多的選擇。

很多家長常抱怨公幼粥少僧多，一位難求，家長想盡辦法要讓小朋友擠進公幼，卻只能抽籤靠運氣，所以民意增設主張不斷。

教育局在新民國小宣示新設公幼及未來會多朝非營利幼兒園的方式供給幼兒入園；教育局說，雖然非營利幼兒園的收費略高於公幼，不過其受托時間到下午5時，而且沒有寒暑假的問題，較符合家長的期待。

教育局規劃到109年，高雄市非營利幼兒園將會有37園162班，提供4644個幼兒入園名額。

市府副秘書長林英斌指出，高雄市落實平價、優質公共化教保服務，提供家長安心且優質的教保；非營利幼兒園由政府提供土地與設施，委託公益法人經營，以成本收費，由政府與家長共同分擔，再搭配政府提供學前教育補助，可確保品質並降低家長經濟負擔。1060411

(中央社)