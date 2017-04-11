台保健食品廠商大馬拓商機 章計平打氣
中華民國駐馬來西亞代表章計平6日出席「台灣保健食品技術與產品發表會暨商機洽談會」，為台灣11家廠商加油打氣。
代表處今天發表聲明說，章計平偕同經濟組秘書郭建宏，前往吉隆坡國際會展中心出席這項洽談會。其他出席貴賓包括馬來西亞生物經濟發展機構資深副總裁科迪伊斯帕郎（Kodi Isparan Kandasamy）、台灣生技產業聯盟理事長張春生、經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任李照斌等。
章計平致詞表示，本次11家廠商來大馬出席發表會暨商機洽談會，可深化台馬生技產業的技術及供應鏈合作，達到具體落實推動新南向政策，進一步加強了台灣與大馬的經貿關係及區域連結。
他透露，台灣與馬來西亞雙邊經貿關係十分密切，目前台灣是大馬的第4大投資夥伴，累積投資金額達122億美元，台灣同時也是大馬第8大貿易夥伴，2016年台馬雙邊貿易額達141億美元。
他也說，2015年台灣生技醫藥產業營業額為新台幣2986億元，其中醫療器材為台灣生技醫藥產業最大次領域，2015年營業額為1330億元，占生技醫藥產業營業額的44.5%。應用生技產業的營業額則為884億元，製藥產業營業額為772億元，兩者各占生技醫藥產業營業額的29.6%和25.8%。1060411
(中央社)
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