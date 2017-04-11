北韓批美行事魯莽 擬採強烈行動反擊

我要評比

北韓今天譴責美國在朝鮮半島部署航母戰鬥群，警告緊張局勢如果進一步升溫，已準備好「開戰」，並且揚言可能會對魯莽行事的美國，採取最強烈反擊行動。

法新社報導，美國海軍卡爾文森號（Carl Vinson）航母戰鬥群取消原定本週末訪問澳洲的行程，前往朝鮮半島，向威脅日益增加的北韓展現武力。

根據北韓官方「中央通信社」，北韓外交部發言人表示：「這證明美國準備入侵朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的魯莽行動已達到嚴重的階段。」這是美國部署航母戰鬥群以來，北韓首度公開置評。

他說：「朝鮮民主主義人民共和國準備好對美國所希望的任何形式戰爭做出回應。」

美國總統川普不久前下令對敘利亞發射飛彈，此舉被廣泛解讀為是對北韓的警告。美國官員9日表示，川普已要求顧問提供能阻止北韓的一些選項。

川普最近揚言，若中國大陸無法協助阻止北韓發展核武，美國將單方面採取行動。

但北韓的回應表示，它已決心要繼續走目前正在走的路。

根據中央通信社，北韓外交部發言人說：「為了自我防衛，我們會動用強大軍力，採取最強烈的反擊來抵抗挑釁者。」（譯者：中央社陳昱婷）1060411

(中央社)