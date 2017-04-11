北韓批美行事魯莽 擬採強烈行動反擊
北韓今天譴責美國在朝鮮半島部署航母戰鬥群，警告緊張局勢如果進一步升溫，已準備好「開戰」，並且揚言可能會對魯莽行事的美國，採取最強烈反擊行動。
法新社報導，美國海軍卡爾文森號（Carl Vinson）航母戰鬥群取消原定本週末訪問澳洲的行程，前往朝鮮半島，向威脅日益增加的北韓展現武力。
根據北韓官方「中央通信社」，北韓外交部發言人表示：「這證明美國準備入侵朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的魯莽行動已達到嚴重的階段。」這是美國部署航母戰鬥群以來，北韓首度公開置評。
他說：「朝鮮民主主義人民共和國準備好對美國所希望的任何形式戰爭做出回應。」
美國總統川普不久前下令對敘利亞發射飛彈，此舉被廣泛解讀為是對北韓的警告。美國官員9日表示，川普已要求顧問提供能阻止北韓的一些選項。
川普最近揚言，若中國大陸無法協助阻止北韓發展核武，美國將單方面採取行動。
但北韓的回應表示，它已決心要繼續走目前正在走的路。
根據中央通信社，北韓外交部發言人說：「為了自我防衛，我們會動用強大軍力，採取最強烈的反擊來抵抗挑釁者。」（譯者：中央社陳昱婷）1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。