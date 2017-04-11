太陽花318、323兩案 國民黨：力挺檢調再上訴

國民黨文傳會副主委洪孟楷11日表示，力挺檢調針對318及323兩案上訴。（國民黨提供）

針對太陽花學運「318占立院」、「323占政院」兩案一審判決，國民黨11日上午表態，力挺檢調針對318及323兩案上訴，盼讓國家法治化、正常化，讓民眾能夠真正對司法有所信心。

國民黨文傳會副主委洪孟楷11日表示，任何行為都應當可接受法律檢驗。318案件法官接受「公民不服從」主張，為闖入立院人士開脫，已違反憲法及法官法所賦予法官的審判權力。憲法第80條規定，「法官『依據法律』獨立審判，不受任何干涉；法官法13條也明文規定，「法官應『依據憲法及法律』，公正審判。」

洪孟楷質疑，翻遍六法全書，從頭到尾「公民不服從」沒刊列其中，結果法官捨法律而就主張，只是為了幫民眾開脫，卻徹底的賠上台灣的法官威信。

另外，針對323宣判，洪孟楷批評，「手拿大聲公叫做激勵士氣？嗆聲執法人員叫發表自由言論？如此自我矮化、認定寬鬆，與人民的認知相差太遠。」

他表示，10日的判決，難道是在鼓勵往後攻占公署的民眾，「一定要當領袖、要闖出名，才可以無罪？因為現在部分有罪、部分無罪，讓人民分不清司法的標準何在？」

洪孟楷認為，本件審判最該負責者，還是行政院長林全。「因為一上任後簽署撤告，行政權完全向犯罪者低頭，是否因為這些攻占政院者都是民進黨能重回執政的恩人？所以民進黨現在就是報恩，主動撤告，就是向司法施壓宣示，這是『自己人』？」

(旺報)