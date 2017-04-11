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17歲彭姓少年酒後騎車與計程車發生車禍，送醫後不治。（葉書宏翻攝）

17歲彭姓少年酒後騎車與計程車發生車禍，送醫後不治。（葉書宏翻攝）

17歲彭姓少年酒後騎車與計程車發生車禍，送醫後不治。（葉書宏翻攝）

酒後騎車撞小黃 17歲少年傷重不治(1)

酒後騎車撞小黃 17歲少年傷重不治(2)

17歲彭姓少年今（11日）凌晨2時許，酒後騎機車載19歲林姓友人返家，從新北市板橋區實踐路巷弄內騎出時，直接撞上56歲陳姓男子駕駛的計程車左側，彭男當場彈飛、頭部重創，送醫急救後不治，林男僅輕微擦傷。彭男抽血換算酒測值0.47毫克，陳男酒測值零，詳細車禍原因待進一步釐清。

車禍衝擊力道相當大，還波及一旁便利商店玻璃。陳男向警方表示，當時是接獲公司指派要去載客，機車突然從巷內衝出來，根本來不及反應。林男表示，當時從KTV歡唱後正要返家，有喝幾罐啤酒。

警方指出，計程車行駛方向為閃黃燈，機車行駛方向為閃紅燈，因計程車於路口未依規定減速、機車未依規定讓車才發生車禍，詳細原因待進一步鑑定釐清。

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(中時)