民進黨立委柯建銘 右眼瘀青出現立法院內

民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）11日未出席朝野黨團協商，但出現在議場內站在院長蘇嘉全（右）旁邊時，右眼是瘀青的。（姚志平攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘右眼瘀青。（姚志平攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘11日未出席朝野黨團協商，但出現在議場內站在院長蘇嘉全旁邊時，右眼瘀青引發關注，他受訪時表示，是為了治療黃斑而中醫針灸所造成，很快就會恢復正常。

(中時)