周玉蔻指馬收受政治獻金案 周遭判拘役50天 定讞

周玉蔻影射馬英九收受頂新2億元政治獻金，馬自訴周玉蔻加重誹謗，高等法院二審改判周拘役50天，定讞。（林偉信攝，資料照）

(11:46更新內文)前總統馬英九、前台北101大樓董事胡定吾控告周玉蔻加重誹謗案，一審判周女無罪後，馬親自出庭痛罵周女「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，高院今日逆轉將周女判處拘役50日、可易科罰金定讞。

這起官司導因，3年前周女爆料「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統」 指馬收受頂新2億元政治獻金，馬認為她的言論不實，委由律師提自訴加重誹謗，但台北地院認為周女有相當理由確信指摘內容為真實，判她無罪且民事免賠，馬不服提上訴。

同時間，因為周女指胡定吾是馬收受魏家非法政治獻金的「牽線人」，胡也對她提告，案經台北地檢署起訴，高院認為兩案有同一事實關係，決定併案審理。

馬英九2度到高院出庭，他在法庭上表示，自己擔任公職30多年，一向清廉自持，從不收受任何非法錢財，但周女卻從前年底開始，在媒體上汙衊他收頂新非法政治獻金。

馬英九氣憤地說，周女上遍台灣所有電視政論節目，每星期最多10餘次，甚至去年特偵組簽結本案還他清白後，周還持續汙衊，以賺取百萬元的通告費，「這樣以公開汙衊他人130次來賺錢牟利，如果還不算惡意，那什麼才叫惡意呢？」

講到激動處，馬英九緊握著聲明稿，強調清廉是他的生命，特偵組調閱了他全家共10萬筆帳戶資金往來，證明根本就沒有所謂的頂新非法政治獻金，但周女仍利用她名嘴的身分，一再做不實的攻擊，他處於發言權不對等的情況，才會上法院提告。

此外，胡定吾也到庭作證，他表示跟馬英九是大學同學，但畢業後就少有聯絡，當初魏家欲購買101大樓才會找上他，他因而與魏家熟識，但胡否認擔任白手套居間介紹魏與馬英九認識，他更指責周女未經查證爆料是不負責任的人做法。

(中時)