真愛台灣 即刻形動》天賦與努力的指揮家 惠文高中發下豪語挑戰目標

台中市南屯區的惠文高中，去年因錯過報名時間，喪失了遴選資格。今年再度把握機會報名，首度在活動加入接力隊伍，成為中彰投區學校代表最終一棒，圖中為教練徐勝雄。

「第一次接觸長跑是在某一年的區運，里長邀請我參加比賽，當時我並沒有長跑經驗，也只是單純為部落參加。看到參賽選手每一位氣勢好強，我有些膽怯。其中有一位選手告訴我輕鬆看待，我就用放鬆的心情啟程。在折返的途中我發現前方空無一人，我還以為我跑太慢了落後太多，一直到快接近終點時，部落好多人為我加油，我才知道我得了第一名。原先還不敢相信，直到里長廣播我才知道這是真的！原來，我也可以做得到！」開啟長跑大門的機會，原來就是一個如此單純的機緣，由表情青澀害羞的賴鑫磊同學口中道出時，腦中浮現的畫面讓在場人好有感覺。六位代表惠文高中參加「真愛台灣 即刻形動」路跑活動的選手們，都曾經歷天賦被啟發和努力的過程。這些故事，也是大家背後堅持下去的驅動力。

位於台中市南屯區的惠文高中，去年因錯過報名時間，喪失了遴選資格。今年再度把握機會報名，首度在活動加入接力隊伍，成為中彰投區學校代表最終一棒，隊員們都感到非常興奮。為了加強訓練，所有隊員必須住校管理，除了平常固定時間的集訓外，也經常安排在學校的重訓室加強肌耐力。教練徐勝雄回憶，選手們經常天還未亮之際就必須出門路跑訓練，在望高寮等山區中被野狗追著跑也時有所見，他必須一邊驅趕野狗，一邊注意隊員是否脫隊的經驗，令他著實難忘。也因為朝夕相處的訓練陪伴，選手與教練之間有著深厚好感情。

隊員中不乏長跑菁英，其中還有台灣長跑名將許績勝之子參與此項活動。許晏豪去年曾與隊友參加美津濃馬拉松接力賽中，逆轉勝贏得比賽。他謙虛的表示將參加活動當成訓練的一部份盡力完成，也常與隊員們一起分享父親的建議與經驗，共同突破極限。隊長陳建中與隊員林鑫伯、李國慶、黃登顯、賴鑫磊們感謝教練與學校栽培，在教練的魔鬼訓練下，大家發下豪語，今年要達成2.5小時共同完賽目標，如此精神相當值得鼓勵！

校長王沛清。

校長王沛清表示，能夠透過活動，提供同學展現專才的機會，讓他們在平時的苦練中能獲得喜悅與成就感，在教育立場上特別感謝主辦單位。校長也勉勵所有選手能懷抱夢想，為希望跑出自己的一片天！讓我們拭目以待，用掌聲迎接惠文高中的榮耀與驕傲！

(中時電子報)