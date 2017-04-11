外交部：習川會後 美白宮10日已向我方簡報
外交部上午表示，美方在華府時間10日已向我方說明關於「習川會」的報告，雙方有充分溝通意見，美方也安排「適當層級」層級向我方簡報。據悉，層級維持以往，主要由白宮亞洲資深事務官員出面，國務院則負責行政層級的工作。
外交部強調，台美維持「蠻好的溝通」，「完全沒有意外」。
據悉，美方向我方代表高碩泰報告層級主要以白宮為主，包含白宮亞洲事務資深官員；而國務院主要負責後勤工作事務協助。
另外，我駐美代表高碩泰10日在美國利益網站撰文稱，美國總統川普與其中國大陸對手上周在佛羅里達舉行首次會晤，與之同樣重要的是重新回顧一個具指標意義的事實，38年前的今天（4月10日），卡特總統簽署《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）生效，該法具體呈現美國對台灣的基本承諾，並從此引導兩國的夥伴關係。
他強調，如果38年前沒有通過《台灣關係法》，將無法成就此一重要且無可取代之安全與經濟夥伴關係。國務卿提勒森（Rex Tillerson）今年稍早在參議院提名聽證會上表示，「美國對台灣具有法律承諾與道德誡命，臺灣人民是美國的朋友，不應被當作籌碼。」自1979年以來，世界及亞太地區已發生許多變化，但奠基於，《台灣關係法》的台灣與美國的關係依然重要。
(旺報)
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