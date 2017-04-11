NBA》東區最後兩席季賽門票 最後一戰分高下
東區本季的競爭格外激烈，11日暫居第七溜馬、第八公牛與第九熱火都嗄下勝利，直到倒數第二戰打完還有兩張門票尚未決定得主，三隊將在13日的最後一戰分出高下。
溜馬目前戰績41勝40敗，13日在主場迎戰東區第五老鷹，本季前兩次對戰1勝1敗，溜馬此役必須全力搶勝，將命運牢牢的掌握在自己手中，一旦落敗就有得仰人鼻息，靠著其他兩隊落敗才有可能拿到季賽門票。
公牛40勝41敗，13日主場迎戰聯盟戰績墊底的籃網，本季前兩次對戰勝負各1，9日在客場1分之差飲恨落敗，此役必須小心警慎避免被林書豪領軍的籃網反咬一口，只要不是溜馬與熱火贏，本身輸球，就可以跨過季後賽門檻。
目前戰績同樣是40勝41敗的熱火，13日在主場打東區第四巫師，乍看之下情勢相當不利，但本季兩次對戰熱火都拿下勝利，尤其是9日在客場106比103勝出，給了這支球隊無比信心。如果13日三隊皆勝或是皆敗，排名不變，熱火被淘汰，倘若只有一隊落敗，那麼落敗的球隊就會掃地出門，牽一髮動全身，東區戰情瞬息萬變。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。