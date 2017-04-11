NBA》東區最後兩席季賽門票 最後一戰分高下

吉米巴特勒(左)11日帶領公牛122比75擊潰魔術，將與溜馬、熱火在最後一場例行賽拚搶東區最後2張季後賽門票。(美聯社資料照)

東區本季的競爭格外激烈，11日暫居第七溜馬、第八公牛與第九熱火都嗄下勝利，直到倒數第二戰打完還有兩張門票尚未決定得主，三隊將在13日的最後一戰分出高下。

溜馬目前戰績41勝40敗，13日在主場迎戰東區第五老鷹，本季前兩次對戰1勝1敗，溜馬此役必須全力搶勝，將命運牢牢的掌握在自己手中，一旦落敗就有得仰人鼻息，靠著其他兩隊落敗才有可能拿到季賽門票。

公牛40勝41敗，13日主場迎戰聯盟戰績墊底的籃網，本季前兩次對戰勝負各1，9日在客場1分之差飲恨落敗，此役必須小心警慎避免被林書豪領軍的籃網反咬一口，只要不是溜馬與熱火贏，本身輸球，就可以跨過季後賽門檻。

目前戰績同樣是40勝41敗的熱火，13日在主場打東區第四巫師，乍看之下情勢相當不利，但本季兩次對戰熱火都拿下勝利，尤其是9日在客場106比103勝出，給了這支球隊無比信心。如果13日三隊皆勝或是皆敗，排名不變，熱火被淘汰，倘若只有一隊落敗，那麼落敗的球隊就會掃地出門，牽一髮動全身，東區戰情瞬息萬變。

(中時電子報)