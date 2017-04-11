川普也在問 敘為何用化武對付人民

敘利亞阿塞德政府對民眾發動化武攻擊，圖為伊德利布省汗舍孔（Khan Sheikhoun）鎮受攻擊的現場，攝於4月4日。美國官員認為，阿塞德在發動攻擊前，俄羅斯已知情。（圖/美聯社）

29歲的敘利亞男子阿爾尤賽夫（Abdel Hameed Alyousef）4月7日拿起手機，悲痛地看著愛子艾馬德（Ahmed）的遺照，他的妻子與9個月大的龍鳳胎艾雅（Aya）及艾馬德，還有其他19名家人，都在伊德利布省汗舍孔（Khan Sheikhoun）鎮的化武攻擊中喪生。（圖/美聯社）

無論在白宮會議中、與朋友通電話時，或甚至上周末在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行美中峰會期間，美國總統川普都不斷提出同一個問題，那就是︰敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）為什麼要用神經毒劑對付人民？

雖然川普下令美國海軍出動驅逐艦，發射59枚戰斧巡弋飛彈轟炸敘利亞謝拉特（Shayrat）空軍基地，但《政治》（Politico）新聞網指出，他內心的疑團似乎仍然未解。

不過，感到困擾的並不只有川普，美國官員與敘利亞專家至今仍在探討，當阿塞德下令進行鐵定會激怒全球的化武攻擊時，心裡究竟在想什麼。或許他想恐嚇對手，或許他想測試川普的底線。甚至有川普政府官員起初認為，或許阿塞德根本沒有下令發動化武攻擊，而是敘利亞某個軍事指揮官在他不知情的情況下，發狠進行攻擊。

如今有幾名美國官員說，他們一致認為，阿塞德只是因為絕望而下手。這位敘利亞領導人面臨伊斯蘭激進組織在伊德利布（Idlib）省的強大反政府攻勢，而疲於奔命的政府軍裝備不良，難以靠傳統軍事手段來反制。他們認為，動用化武，是圖方便的冷血手段。

一名美國政府官員說，最初川普與手下團隊無法斷定，阿塞德發動化武攻擊的確切原因，以致使他們釐清，下一步要怎麼走的決策過程複雜化，但還沒到讓他們什麼也不做的地步。

然而，由於不確定造成的影響，讓人得以一窺，這位缺乏經驗的美國三軍統帥是如何設法處理重大決策的。

幕僚與朋友透露，川普在面臨第一個軍事考驗時，似乎因狀況不明而憂心忡忡。這位個性急躁，有時擺明不信任情報界的白宮新主人一心想得到答案。

「沒人真的知道究竟是為什麼，」一名美國政府高層官員說，「但川普想知道原因。」

縱使在美軍轟炸敘利亞後，川普仍不停地追問阿塞德的確切動機。

當然，感到滿心疑問的，不只是川普。「這是個好問題，」中東研究所（Middle East Institute）敘利亞專家沙列姆（Paul Salem）說，「但沒人真正知道。」

無論如何，最後川普似乎想通了，不管阿塞德真正的動機是什麼，他都會把這次轟炸敘利亞，視為對個人軍事領導力的考驗。

(中時電子報)