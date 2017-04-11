真愛台灣 即刻形動》韌性不任性 宜蘭高中壓力化成完美行動力
「從賽事過程中認識自己的身體，更了解自我，進而了解自己的不足，不再沮喪，從中獲得成就感」。即將邁向第三屆的「真愛台灣 即刻形動」全國環台路跑活動，宜蘭高中不曾缺席任何一席場次。選手們用韌性克服困難，在路跑中獲得另一片成就，背後都有一段堅強故事。
由隊長任弘智領軍的隊伍，六位選手中有三位在國中時期都是籃球隊員。但受限於某些因素，無法於籃球領域中展現光輝。透過師長鼓勵下，轉戰田徑訓練，在長跑舞台中大放異彩，獲得眾人的掌聲。轉換跑道的訓練過程中非常艱辛，必須比他人付出更多的努力才能跟上腳步。黃柏熹曾韌帶斷裂，經歷一段漫長復健；蘇睿頡曾想休學投入職場，在田徑中找回自信後更在今年大學術科考試獲得滿級分。特別的是其中選手王陳喆今年雖然就讀高二，但已參加了三屆活動，國三考取宜中後當年即參與第一屆真愛台灣路跑活動，擔任當時的陪跑員，與學長們邁向完賽終點。今年與學長學弟再度參加。他笑稱「他用行動力支持真愛台灣路跑活動，明年也一定還會繼續跑下去」。六位選手們用自己的韌性戰勝困境，也為自己的世界打開另一扇窗。
林毅竹教練表示，這群選手透過路跑活動學習在挫折中成長，尋找更適合自己領域的專長發揮、展現堅強意志力，相信對未來的人生必有幫助。基本功訓練與高紀律要求、選手們堅韌意志力成就了宜蘭高中在田徑項目的光芒。校長王垠更勉勵所有選手們以「跑得快就一個人跑 ，跑得遠就要一群人跑」之正面態度，學習團隊合作，讓自我成就更上一層樓。熱血青春、成就不凡，宜蘭高中將讓台灣看到最韌性的行動力！
(中時電子報)
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