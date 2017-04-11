僅次京滬兩地 深圳白領月均薪達4萬

深圳今年的平均月薪達到近9千人民幣，僅次於北京和上海兩地。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，對岸知名人力招聘網站- 智聯招聘，日前公布大陸37個主要城市的白領平均薪資，其中深圳的平均月薪達8,892元人民幣（約4萬台幣），僅次於北京和上海兩地，名列第三。其中月薪超過8千人民幣（約3萬5千台幣）的工作就佔了1/3強。就職缺領域分類，以農林漁牧行業的平均月薪最高，有14,379人民幣（約63,832台幣）；其次為政府/公共事業/非營利機構，薪酬水準為13,986人民幣（約62,087台幣）；第三位則是航空/航太研究與製造，平均薪資為12,071人民幣（約53,586台幣）。

深圳作為大陸四大經濟特區之一，多年來聚集了許多新創、科技、網路、航空航太產業，也讓這些產業成為深圳最熱門的產業。最競爭的行業前五名分別是：電腦軟體、電子商務/網路、通訊業、房地產相關和網路遊戲，和網路相關的產業佔其三，可見這個擁有如騰訊等網路知名企業的特區，短期之內仍將以網路作為主要發展方向。

每年求職季總是人潮洶湧的大陸各省市招聘會。（圖/中新社）

雖然平均月薪愈來愈亮眼，但隨著大陸整體經濟趨緩，職涯專家仍建議求職者，薪資雖是最主要的評判關鍵，但相對而言，企業或產業前景發展、自我成長和福利配套都應該列入考量之中。應該將眼光放遠，綜合評估整體大環境趨勢，並且不斷自我提昇與學習，讓自己在變動愈來愈快速的現代社會和職場上，保持競爭力而不被淘汰。

隨著大陸各大城市月薪逐漸調昇，「凍結」薪水數十年的台灣，恐將面臨更大一波的出走潮，同時也將影響多數以低價勞力維生的台商，大陸已非當年的廉價工廠，政府或產業該如何因應，也將影響未來台灣勞動力和整體發展前景。

(中時電子報)