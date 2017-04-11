長榮航彩繪機嘉年華 4／14～16與百萬粉絲見面

長榮航空彩繪機至今已為超過千萬名旅客創造美好的飛行回憶，讓地球的天空更可愛。圖／長榮航空提供

長榮航空彩繪機自2005年起翱翔天際，為超過千萬名的旅客創造美好的飛行回憶。長榮航空今（11）日宣布今年上半年將推出四架全新主題彩繪機，除了已亮相的「郊遊機」、「夢想機」外，更有「派對機」及「友誼機」將陸續起飛，載著Hello Kitty、酷企鵝、KiKi LaLa等更多三麗鷗家族超萌角色，陪伴旅客度過歡樂的飛行時光，讓地球的天空更可愛。

長榮航空為慶祝四架全新彩繪機陸續亮相，將於4/14（本周五）至4/16（周日）在信義區香堤大道與廣場，空前舉辦「長榮航空彩繪機嘉年華」，以《歡迎登機，快樂一起飛》為主軸，現場將送出超過萬件限量可愛贈禮，並有機會贏得彩繪機免費機票，還有精心打造的巨型主題氣球、四大彩繪機體驗館及長榮航空機艙體驗館。

其中4/15（六）下午2點更盛大邀請三麗鷗超人氣角色Hello Kitty、丹尼爾、酷企鵝、KiKi LaLa及美樂蒂親臨現場，與長榮航空的空服員攜手進行夢幻主題大遊行與精彩表演，號召消費者與長榮航空臉書百萬粉絲共襄盛舉，近距離感受長榮航空彩繪機的五大超萌魅力，邀請所有旅客快樂一起飛。

(工商)